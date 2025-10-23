Pular para o conteúdo

Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização de Cabo Frio recolhe veículos em estado de abandono no Parque Burle

A Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, com o apoio da Guarda Civil Municipal, realizou nesta quarta-feira (22) o recolhimento de quatro veículos em péssimo estado de conservação no bairro Parque Burle.

Embora as medidas normalmente tenham caráter educativo, oferecendo a oportunidade de regularização antes da aplicação de sanções, neste caso os veículos foram removidos para o depósito público.

A ação segue a Lei Complementar nº 53/2023, que permite a remoção de veículos abandonados em vias públicas e a aplicação das penalidades previstas em lei, garantindo que as vagas fiquem disponíveis para quem realmente precisa.

A fiscalização já passou por bairros como Peró, Jardim Caiçara, Guarani e Praia do Siqueira, reforçando o compromisso da Secretaria em manter a cidade organizada, segura e prática para a população.

A população pode colaborar denunciando irregularidades na Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização, no Braga, ou na Superintendência de Licenciamento e Fiscalização, no UnaPark (Unamar), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

