Secretaria da Mulher e do Idoso de Búzios tem retomada de aulas de ginástica na modalidade online a partir desta terça-feira 

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Mulher e do Idoso, informa que retomou nesta terça-feira (01), com as atividades de aulas de ginástica na modalidade online para os idosos. As aulas serão realizadas todas as terças e quintas-feiras nos horários das 9h às 9h45 e das 15h às 15h45.

Para os idosos que tenham interesse em participar ou solicitar orientações, basta entrar em contato pelo telefone (22)99932-3958.

A Secretaria foi criada pensado em garantir o acesso a diversos serviços voltados ao grupo. Informando, acolhendo, encaminhando e acompanhando as demandas específicas, além de promover o exercício pleno de seus direitos, a sede está localizada na Rua Camila n° 04, Quadra D – Porto Belo (antigo CCAA) e atende de segunda à sexta-feira das 08h às 17h.