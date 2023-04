Secretaria de Educação de Cabo Frio se reúne com diretores para explicar ações educativas e de segurança nas escolas

A Secretaria de Educação de Cabo Frio realizou uma importante reunião com diretores das unidades escolares da cidade para discutir a segurança nas escolas. O encontro aconteceu na Escola Municipal Alfredo Castro, na manhã desta segunda-feira (17), e teve como objetivo expor às equipes diretivas o que vem sendo realizado pela Prefeitura e pelas forças de segurança, para garantir um ambiente seguro e saudável aos estudantes e profissionais da Educação.

Durante a reunião, foram explicadas as medidas que já foram iniciadas, como o reforço na segurança com as rondas escolares com guardas municipais e policiais militares; a ampliação das palestras sobre bullying, utilização das redes sociais e outros temas; a divulgação de material gráfico para auxílio nas possíveis denúncias; e a instituição de comissões para conscientização, prevenção e enfrentamento à violência e promoção dos direitos da criança e do adolescente nas escolas.

Ainda em fase processual, também foi explicado como será realizado o monitoramento com câmeras inteligentes com identificação facial, em todas as unidades escolares municipais que ainda não possuem.

O encontro foi mais um passo para garantir um ambiente escolar seguro e acolhedor para os estudantes e profissionais da Educação da cidade, e foi aberto para os diretores se inscreverem para perguntas, dúvidas e sugestões.

A secretária de Educação, Elicéa da Silveira, destacou a importância da união para garantir a segurança e combater as notícias falsas, e reforçou o compromisso da Secretaria em promover ações que contribuam para a melhoria da qualidade educacional e do ambiente escolar em Cabo Frio.

“Precisamos nos unir principalmente com a informação correta dos acontecimentos. As pessoas que trabalham com comunicação têm de ser mais competentes na transmissão das informações. Tivemos escolas que foram vítimas dessas mentiras, e graças à competência das equipes diretivas, as informações corretas foram passadas da melhor maneira possível”, disse Elicéa.

Também estiveram presentes o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Leonardo Oliveira; o secretário de Saúde, Janio Mendes; o superintendente da Juventude, Marlon Barbosa, o conselheiro tutelar do distrito de Tamoios, Eduardo Bruno; e o secretário de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França, que se comprometeu em manter o trabalho integrado nas unidades escolares e explicou as ações da pasta.

“Temos de agradecer às equipes diretivas das unidades escolares pela forma que receberam as forças de segurança que trabalham em Cabo Frio. Recebemos muitas mensagens positivas dessa integração da Guarda Civil Municipal com a Polícia Militar. Deliberamos diversas medidas em reuniões anteriores e continuaremos atuantes, fiscalizando o maior número de escolas possíveis”, afirmou Ruy.