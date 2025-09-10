Pular para o conteúdo
Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio participa de vistoria em estação de tratamento no Shopping Park Lagos

Jornal de Sábado
A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, em parceria com a concessionária de serviços de saneamento Prolagos, realizou uma vistoria na estação interna de tratamento de esgoto do Shopping Park Lagos. A inspeção teve como objetivo garantir que o sistema esteja operando corretamente, já que o complexo comercial está localizado próxima à Lagoa das Palmeiras, um dos mais importantes patrimônios ambientais da cidade.

Durante a vistoria, foi constatada a necessidade de ajustes em pontos de manutenção e limpeza. Diante disso, a administração do shopping recebeu prazo de 30 dias para realizar as adequações necessárias na estação de tratamento de esgoto.

“Precisamos garantir que o esgoto esteja sendo tratado corretamente e não represente riscos para a Lagoa das Palmeiras e para a população. Encontramos a estação em funcionamento, mas determinamos ajustes de manutenção e limpeza, e continuaremos fiscalizando os empreendimentos da região para assegurar a preservação ambiental”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, que acompanhou de perto a ação.

A Prefeitura reforça que novas fiscalizações serão realizadas nos estabelecimentos comerciais do entorno, com o objetivo de assegurar a proteção da Lagoa das Palmeiras e garantir a qualidade ambiental de Cabo Frio.

