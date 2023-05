Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia faz alerta sobre gripe aviária

A Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta a toda população de São Pedro da Aldeia sobre a Gripe Aviária (H5N1), apesar de não ter identificado, até o momento, nenhum caso suspeito da doença no município. A medida é necessária após o Ministério da Agricultura e Pecuária declarar estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional, por 180 dias, em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade (IAAP) em aves silvestres no Brasil.

É importante destacar que a Vigilância em Saúde aldeense está em constante monitoramento. Se o morador avistar alguma ave silvestre caída ou morta, a orientação é para evitar contato com o animal e avisar imediatamente o setor por meio do e-mail vigilanciaemsaudespa@gmail.com. Caso seja necessário manusear a ave, o cidadão deverá utilizar equipamentos de proteção individual, como luva, máscara e avental.

A transmissão pelo vírus da Influenza da Família Orthomyxoviridae foi identificada pela primeira vez na China, em 1996. O estado de emergência zoossanitária é declarado sempre que há um risco de uma doença se propagar rapidamente entre os animais.

Segundo o Ministério da Saúde, não há registros de contaminação de gripe aviária a partir do consumo de frango ou ovo, ou por manipulação da carne de um animal infectado. A Organização Mundial de Saúde (OMS) reforça que “é incomum” a transmissão da doença de humano para humano, mas as ações de prevenção são importantes, pois a circulação contínua tem o potencial de gerar mutações no vírus, tornando-o mais contagioso.

A Secretaria de Saúde ressalta que a qualquer momento as orientações podem ser modificadas de acordo com instruções estaduais e ministeriais, a depender do cenário epidemiológico municipal. Clique aqui para acessar a portaria nº 578 do Ministério da Agricultura e Pecuária.