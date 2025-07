Secretaria de Segurança investe em especialização operacional para a Guarda Civil Municipal aldeense

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública segue investindo na qualificação da Guarda Civil Municipal em São Pedro da Aldeia. Nesta quinta-feira (24/07), os agentes concluíram o Curso de Especialização em Técnicas Operacionais (CETOP). O treinamento teve duração de três dias, totalizando 40 horas, com foco no aperfeiçoamento técnico e estratégico dos profissionais. Os servidores receberam certificado de conclusão.

O secretário adjunto de Segurança e Ordem Pública, GCM José Renato Alves, acompanhou todo o treinamento e reforçou a importância de investir na qualificação dos agentes. “Capacitar os nossos agentes é dar a eles condições de executar bem o trabalho e, principalmente, retornar para as suas casas em segurança. Começamos com os agentes do grupamento de pronta-resposta, mas a nossa meta é qualificar toda Guarda Civil Municipal em diversas matérias ainda esse ano. Com isso, a gente ganha ainda mais eficiência e qualidade no serviço prestado por esses agentes aos munícipes”, apontou.

Entre os conteúdos abordados estiveram técnicas de retenção e contra retenção de armamento, algemação e condução de indivíduos, patrulhamento a pé e em áreas de risco, estratégias de mediação de conflitos, táticas de abordagem e atendimento pré-hospitalar em ambiente hostil (APH Tático).

Guarda Civil Municipal há 23 anos no município, o GCM Gaspar elogiou a iniciativa. “O curso é bem técnico, o instrutor é excelente, faz cursos até com a SWAT nos Estados Unidos e isso traz uma qualidade imensa para o trabalho. Com os investimentos que estão sendo feitos, a Guarda Municipal tem evoluído bastante e isso trouxe uma nova visão de segurança pública para nossa cidade. Com o treinamento, temos as precauções para que possamos ir a uma ocorrência, atuar conforme a lei e voltar vivo para a nossa família”, declarou.

O curso visa nivelar e especializar os participantes para o enfrentamento de situações de alto risco, com base em fundamentos operacionais modernos. A capacitação foi ministrada pelo instrutor João Henrique dos Santos Ribeiro, profissional com experiência na área de segurança pública. “O preparo técnico, físico e mental do guarda civil municipal é fundamental para o seu desempenho no trabalho operacional cuidando de si e da sociedade. Orientamos em todas as frentes, desde às técnicas de abordagens ao linguajar utilizado por eles, para terem, a todo o tempo, respaldo das suas ações. Neste último dia, por exemplo, estamos simulando uma situação de evasão de um suspeito em um prédio, como proceder, entrar e sair de cada cômodo em segurança, e como resgatar algum companheiro ferido”, destacou.

A programação também incluiu exercícios de tomada de decisão sob estresse operacional, treinamentos práticos em situações simuladas, técnicas antiemboscada e avaliação de desempenho individual e em equipe. Os agentes também foram capacitados para atuar como “Homem de Primeira Resposta”, ampliando a capacidade de reação em ocorrências emergenciais.