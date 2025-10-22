Secretaria de Serviços Públicos de Cabo Frio realiza intervenções no Buraco do Boi

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Cabo Frio realizou, nesta terça-feira (21), uma série de intervenções no bairro Buraco do Boi. As equipes executaram a limpeza das galerias pluviais utilizando o equipamento de hidrojet, que permite a desobstrução completa das tubulações por meio de jatos de alta pressão.

Durante o trabalho, foi identificada uma manilha afundada, que foi substituída por tubo de PEAD, material mais resistente e durável, contribuindo para o melhor escoamento da água e a prevenção de novos afundamentos na via.

As ações fazem parte do cronograma contínuo de manutenção da rede de drenagem da cidade, com o objetivo de garantir o bom funcionamento do sistema e evitar alagamentos em períodos de chuva.

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, reforça o compromisso com a infraestrutura urbana e com a qualidade de vida da população, atuando de forma preventiva e permanente na manutenção dos sistemas de drenagem e escoamento.