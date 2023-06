Secretaria de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia realiza mutirão de ações em Praia Linda

By

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue empenhada em garantir qualidade de vida aos moradores aldeenses. A semana começou com um mutirão de ações no bairro Praia Linda, realizado pela Secretaria de Serviços Públicos. O prefeito Fábio do Pastel e o secretário da pasta, Raimundo Teixeira, acompanharam de perto o trabalho. Cerca de 30 servidores atuaram na localidade nesta segunda-feira (26/06).

Os serviços na Praia Linda envolveram ações de varrição, iluminação pública, com a troca de lâmpadas comuns por LED; pintura de meio-fio, patrolamento e tapa-buraco com massa asfáltica produzida pela usina municipal. As ações seguem durante a semana na Alameda Maria Dulce e às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106).



O prefeito Fábio do Pastel falou sobre a iniciativa. “Estamos finalizando as obras aqui na Praia Linda, onde realizamos a pintura de meio-fio, e estamos organizando a entrada do bairro, trazendo a dignidade que o morador da localidade precisa”, comentou.

A Secretaria de Serviços Públicos realiza operações em toda a cidade de forma periódica e diária. Os agendamentos podem ser feitos por mensagem de WhatsApp, entrando em contato diretamente com a assistente virtual da Prefeitura, a Salina, no número (22) 98878-9913.