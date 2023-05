Secretaria de Turismo de Búzios intensifica ações com foco no desenvolvimento econômico da cidade

Na última semana, o Secretário de Turismo de Búzios, Cristiano Marques, se reuniu com o Secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca e com a Secretária de Turismo de Cabo Frio, Paula Pinheiro.

O encontro com o Secretário Estadual, Gustavo Tutuca, teve como foco a aproximação do Governo Municipal com o Estadual. De acordo com o Secretário Municipal, Cristiano Marques, esta reunião foi marcada ainda durante a Feira de Viagens e Turismo WTM Latin América, que aconteceu em abril, na cidade de São Paulo.

Ainda de acordo com Cristiano, durante a reunião, também foi tratado sobre o Estado apoiar o município no mercado da América Latina: “Nós solicitamos, representando o município, que Búzios receba apoio no mercado latino, representado por países como Argentina, Uruguai e, principalmente Chile. O Prefeito Alexandre Martins, inclusive está com a ideia de o município realizar um grande evento no segundo semestre, em parceria com o Estado”, destacou.

Cristiano disse que também foi tratado durante a reunião a respeito de alguns projetos que envolvem o ABC do Sol: “A sigla representa Arraial, Búzios e Cabo Frio, que são destinos que se complementam. Muitos turistas se hospedam em nossa cidade, mas durante o dia fazem aquele “day use” nos municípios vizinhos. Então a reunião foi para pedir apoio para as ações que o município está desenvolvendo, tanto no mercado latino, quanto às relacionadas ao ABC do sol”, disse o secretário.

Já a reunião com a Secretária de Turismo de Cabo Frio, Paula Pinheiro, tratou da união dos municípios de Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio para viabilização de novos voos e a operação de mais companhias aéreas para o aeroporto que atende a região. Além da proposta de captação ativa dos visitantes nos principais polos emissores de turistas nas regiões Sul e Sudeste.

Em Cabo Frio, também participou da reunião, o secretário de turismo de Arraial do Cabo, Junior Chuchu.