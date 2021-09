Secretaria de Turismo de Búzios realizará mapeamento de trilhas de longa distância

A Secretaria de Turismo de Búzios participou nesta quarta-feira (01), de uma reunião com as representantes da Rede Brasileira de Trilhas de Longa Curso, Amanda Jevaux, e do eTrilhas, Paula Rascão-Plataforma de promoção e gestão de trilhas e atrativos naturais, na Pousada Águas Claras, em Búzios.

O objetivo de reunião foi o mapeamento das trilhas de longa distância no município para interligar a outras trilhas do Estado do Rio de Janeiro.

O secretário de Turismo, Dom de Búzios, destacou a importância da reunião, pois vai ser um grande atrativo turístico para os amantes da natureza.

“Eu como amante de trilhas e esportes, em geral me coloco a disposição para contribuir no que for necessário para implantação desse incrível projeto. Como Secretário de Turismo, entendo ser este um projeto de grande valia para diversificar nossos produtos turísticos. O projeto faz parte da rede Brasileira de trilhas de longo curso do litoral norte fluminense, e Búzios começa a elaborar e construir rotas para interligar se aos municípios vizinhos fazendo essa conexão das trilhas, que tem tudo para ser um dos circuitos mais visitados pelos amantes da natureza”, disse Dom.