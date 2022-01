Secretário de Saúde de Búzios vai à reunião em Brasília

A Prefeitura de Búzios informa que o secretário de Saúde e vice-presidente regional do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro , Leônidas Heringer, está participando nesta quarta-feira (12) de uma reunião na Casa Civil da Presidência da República (Brasília) com representantes dos ministérios da Saúde, Justiça, Turismo, Infraestrutura, Secretaria de Governo da Presidência da República e diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para tratar ações coordenadas a nível nacional sobre o atual quatro epidemiológico do COVID-19 em especial no que diz respeito a temporada de Navios de Cruzeiro no País.