Secretário de Turismo de Búzios tem encontro com delegado da Capitania dos Portos de Cabo Frio 

O secretário de Turismo, Dom de Búzios, recebeu nesta segunda-feira (31), o delegado da Capitania dos Portos de Cabo Frio, o capitão de corveta, Geraldo Henrique N. de Melo para tratar de assuntos inerentes ao turismo náutico de Búzios.

Na ocasião, foi conversado sobre a criação de uma patromoria (repartição dirigida por patrão-mor), e o ordenamento náutico de Búzios.

Segundo o secretário da Pasta, Dom de Búzios, “a repartição contribuirá, significativamente, com as atividades náuticas da cidade, no que diz respeito a guarda das embarcações da Marinha, facilitando as ações, em relação a distância, bem como os serviços cartoriais, que estarão mais próximos do cidadão buziano, além de fiscalização e, acima de tudo, um avanço na área turística. Sem um ordenamento náutico bem elaborado, o turismo da cidade não conseguirá o êxito necessário para um padrão de excelência a ser seguido por outros municípios, que tem o mar como seu principal aliado”, disse Dom.

Participaram do encontro o antigo delegado da Capitania dos Portos, comandante Serafim e o capitão- tenente Leandro.