Sede da Secretaria de Educação de Iguaba Grande é inaugurada 

A Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Educação, inaugurou, nesta segunda-feira (03), a nova sede da Seduc. O equipamento, que homenageará a professora Zilda de Oliveira Santos, irá abrigar toda a parte administrativa da secretaria, além de atendimentos ao público.

O local, situado na Rodovia Amaral Peixoto, conhecido como antigo prédio da Compulake, abrigou anteriormente a Prefeitura de Iguaba Grande entre os anos de 1999 a 2009, e, desde então, estava sem utilização, sendo comprado com recursos próprios em 2021 pelo atual governo.

Após reformas estruturais, com três andares, a nova sede da SEDUC conta com inovação na arquitetura e um design moderno. O conceito do local é aberto no interior e com janelas de vidro, promovendo uma maior integração entre os profissionais da educação. O prédio conta, ainda, com elevador, ambientes climatizados, recepção com ampla área de espera, banheiros com acessibilidade, cozinha com copa, estações de trabalho, sala de reuniões, energia solar e muito mais.

“A entrega da nova sede da Seduc é considerada como um passo muito importante em nossa jornada, não só de trabalho, mas também, educativa. Agradeço a todos os profissionais que desempenharam um papel fundamental para que este projeto se tornasse realidade. É um momento de festa e estamos muito ansiosos para continuar a nossa missão de proporcionar a melhor educação da Região”. Comentou o secretário de Educação, Cássio Rodrigues.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito, Vantoil Martins, do vice-prefeito, Alexandre Carvalho, do secretário de Educação, Cássio Rodrigues, do secretário de Governo, Jales Lins, além de representantes do legislativo.

Sobre a homenageada

Zilda de Oliveira Santos nasceu em Iguaba Grande, no dia 18 de janeiro de 1944, filha de José Candido de Oliveira e Rosa Teixeira de Oliveira. Casou-se com Basileu Moreira dos Santos, com quem tive dois filhos: Bruno de Oliveira Santos e Soraia Maria de Oliveira Santos.

Zilda sempre teve uma grande dedicação pela Educação. Se formou como professora no Curso Normal e cursou as graduações em Língua Portuguesa, Inglês, Filosofia, Ciências e Letras. Participou de inúmeros cursos de aperfeiçoamento para permanecer sempre atualizada na educação. A professora Zilda, sempre desejando aprender mais e mais, participou da “Tesol 97-Annual International Convention of Teachers of English to Speakrs of Other Languages”, na Flórida- USA.

Iguabense, com grande expressão poética, escreveu um livro de poesias e informações, cujo nome é Memórias de Iguaba.

Participou ativamente da Emancipação de Iguaba Grande. Sendo uma das fundadoras do “Movimento de Mulheres de Iguaba”. Foi membro da “Academia de Artes, Ciências e Letras de Iguaba Grande”, Patronesse Perpétua da Cadeira Treze. Fez parte da Diretoria do CACAI – Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente de Iguaba. Com muito amor à sua profissão, foi professora na Rede Municipal, enquanto ainda pertencia a São Pedro da Aldeia, nas Escolas: Narciso Macedo e Dr. Antonio Rodrigues Teixeira.