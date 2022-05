Segunda dose reforço contra a Covid-19 chega para idosos de 70 anos ou mais a partir de quinta em Cabo Frio 

A partir desta quinta-feira (5), a Prefeitura de Cabo Frio começa a aplicar a segunda dose reforço contra a covid-19 em idosos com 70 anos ou mais, e em pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais.

Para receber o imunizante, é necessário ter completado o intervalo de quatro meses em relação à primeira dose de reforço. A medida é uma determinação do Ministério da Saúde prevista em nota técnica, recebida na manhã desta terça-feira (3), Nº 28/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS.

Os imunizantes estão disponíveis em 23 unidades de saúde, que realizam a aplicação de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30. A Secretaria de Saúde selecionou locais para atender o público infantil e locais para atender o público adulto e adolescente.

ONDE VACINAR COVID CRIANÇAS E SEGUNDA DOSE CORONAVAC:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

ONDE VACINAR COVID ADULTOS E ADOLESCENTES:

(primeira dose, segunda dose Pfizer e AstraZeneca, dose de reforço para todos os grupos e Janssen)

• de terça, quarta e quinta – 9h às 16h

PAM de São Cristóvão – R. Manoel José de Carvalho, 97

• de terça a sexta – 9h às 16h30

1º distrito

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

UBS Itajuru – Rua Copacabana, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º distrito

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº