Segurança de bar em Búzios é morto após advertir estudante de medicina que empinava moto na Orla Bardot

Carlos Alberto Machado Ribeiro, segurança de um bar em Búzios, na Região dos Lagos, foi morto com golpes de canivete na madrugada deste domingo.



Segundo a polícia, a agressão ocorreu depois que Vitor Gonçalves Mattos Viana, estudante de medicina, foi advertido por provocar barulho com uma motocicleta de alta cilindrada. O crime aconteceu na Orla Bardot. Outros seguranças que trabalhavam no local conseguiram conter o agressor até a chegada da polícia. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado.



De acordo com a Polícia Civil, policiais militares encontraram Vitor imobilizado por seguranças, após ter desferido golpes pelas costas com um canivete contra o segurança Ribeiro. Ele foi levado ao Hospital Municipal Rodolpho Perissé, mas não resistiu.

Ribeiro deixa esposa e dois filhos. O mais novo completará 15 anos na próxima sexta-feira. A sobrinha, Monique Ribeiro, contou que ele era um homem dedicado à família e guardava todo o dinheiro para pagar os estudos dos filhos.

“Elee ia trabalhar de bicicleta para economizar e ter o dinheiro no fim do mês. Aí vem um cara desses e ceifa a vida dele. Meu tio não volta mais para casa, não vai poder mais cuidar da família dele, como sempre buscou. Isso dói muito: perder uma pessoa que só praticava o bem a todos com quem convivia, em casa, no trabalho ou com os amigos. É uma completa crueldade o que esse rapaz fez com nossa família. Dilacerou nossa família. Queremos justiça neste momento de muita dor”, afirma ela.

O crime aconteceu no Boteco Pinel, onde a vítima trabalhava havia quatro anos. Ribeiro se mudou para Búzios, para morar com parentes, após ficar desempregado no Rio. Segundo a sobrinha, viajava a cada 15 dias para visitar a esposa e os filhos.

“Ele se desdobrava para sustentar a família. O dinheiro era para pagar os estudos dos filhos, porque o sonho dele era vê-los formados”, disse.



Vitor Gonçalves Mattos Viana também foi encaminhado para atendimento médico. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Vitor com o braço engessado escoltado até uma viatura da Polícia Militar após o atendimento.

Crime aconteceu após queixa sobre barulho

O caso foi revelado pelo portal Rlagos Notícias. Segundo relatos apurados pelo site, o agressor trafegava de moto estourando o escapamento e empinando em meio aos pedestres. Vitor pertence a uma família tradicional da Região dos Lagos. Ele é filho de um empresário, dono de pousada em Búzios, e sobrinho do proprietário de uma conhecida joalheria em Cabo Frio. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio) e será encaminhado à Justiça. Victor foi conduzido por policiais militares à delegacia, onde foi preso em flagrante pelo crime de homicídio