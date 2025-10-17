Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio intensifica ações contra flanelagem durante a “Semana do Saco Cheio”

Com o aumento de turistas em Cabo Frio durante a Semana do Saco Cheio, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, reforçou as ações de fiscalização em toda a cidade para coibir a prática ilegal da “flanelagem”. As rondas preventivas estão sendo intensificadas em pontos estratégicos de grande movimentação, garantindo mais segurança para moradores e visitantes.

A atuação de guardadores autônomos de veículos, conhecidos como “flanelinhas”, é proibida pela Lei Municipal nº 4.115/2024, que veda esse tipo de atividade em vias e logradouros públicos de Cabo Frio. A prática também tem previsão no Código de Contravenções Penais como exercício irregular de profissão, podendo ainda estar associada a delitos como ameaça e extorsão contra cidadãos.

As equipes da Guarda Civil Municipal estão mobilizadas em diversos pontos da cidade. Estão envolvidos os grupamentos Tático Móvel, de Trânsito, da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), da Guarda Marítima e Ambiental, do Grupamento do Peró e do Grupamento de Tamoios. As ações estão concentradas nas praias do Forte; Peró; Conchas; Foguete e Pontal do Peró, além do Boulevard Canal; São Bento; Passagem; orla do Pontal de Santo Antônio; e praia de Unamar, em Tamoios. Praças e áreas comerciais também estão sendo monitoradas pelas equipes, inclusive com uso de drone.

De acordo com o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, o trabalho da Guarda Civil Municipal será constante durante o período de grande fluxo de visitantes.

“O nosso objetivo é garantir que moradores e turistas circulem com tranquilidade. A orientação é que os motoristas não paguem pela ‘vigilância’ do carro e evitem qualquer tipo de confronto. Em caso de abordagem, devem acionar a Guarda Civil Municipal pelo número 153”, afirmou o secretário.

A Semana do Saco Cheio é um recesso escolar tradicional em Minas Gerais, próximo ao feriado do Dia do Professor, quando muitos mineiros escolhem Cabo Frio como destino de descanso, o que aumenta significativamente o movimento na cidade.