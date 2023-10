Segurança e Ordem Pública de São Pedro da Aldeia é destaque na sessão da Câmara Municipal

O trabalho da Secretaria de Segurança e Ordem Pública em São Pedro da Aldeia teve reconhecimento duplo nesta quinta-feira (19/10). Durante sessão da Câmara Municipal de Vereadores, a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal e o coordenador de Posturas, Cristiano dos Santos Mourão, receberam moções de aplausos pelos serviços prestados à população aldeense.

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, acompanhou o evento e parabenizou os dois setores da Secretaria. “Esse duplo reconhecimento do Legislativo Municipal, representando toda a população aldeense, mostra o inestimável valor dos serviços prestados tanto pela Patrulha Maria da Penha da nossa Guarda Civil Municipal, quanto pela fiscalização de Posturas. Mês que vem, a Patrulha completa um ano de existência com orientação e proteção das mulheres e seguimos levando mais qualidade de vida para todos”, apontou.

Para a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GCM Rosana Andrade, a homenagem por indicação do vereador Jean Pierre foi recebida com alegria. “Em nome de toda a equipe, quero expressar nossa mais sincera gratidão por este reconhecimento feito pelo Poder Legislativo de São Pedro da Aldeia. A Patrulha Maria da Penha foi estabelecida com o compromisso de proteger e apoiar as vítimas de violência doméstica e este gesto de reconhecimento nos inspira a continuar nossa missão com ainda mais dedicação”, destacou.

Já a indicação para a moção de aplausos ao coordenador de Posturas da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, Cristiano dos Santos Mourão, partiu do presidente da Câmara Municipal, Denilson Guimarães. Cristiano comentou a homenagem. “Foi uma satisfação muito grande receber tão importante honraria pela Câmara Municipal aldeense em reconhecimento ao trabalho e dedicação ao serviço público prestado ao longo de 14 anos. Serviço este, voltado às necessidades do cidadão e desenvolvimento da cidade. Reitero o agradecimento aos vereadores, em especial o vereador Denilson, autor da moção”, declarou.