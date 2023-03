Semana do Consumidor terá programação extensa em Cabo Frio

O Procon de Cabo Frio vai promover uma série de atividades em alusão à Semana do Consumidor. Entre os dias 13 a 17 de março, serão realizadas palestras, mutirão de negociação com as concessionárias Enel e Prolagos; e o lançamento do selo “Empresa Amiga do Consumidor”. As ações servem para reforçar o compromisso do órgão em orientar o público quanto aos seus direitos nas relações de consumo e garantir que eles sejam preservados frente aos prestadores de serviço.

Na segunda-feira (13), haverá a abertura oficial da programação da Semana, com rodas de palestras promovidas em parceria com a Secretaria de Assistência Social, com o tema “Empréstimo Consignado, seus riscos e principais fraudes”. Às 15h30, a explanação será no Cras da Praia do Siqueira. Na terça (14), as palestras serão realizadas às 10h, no Cras de Botafogo, em Tamoios; e às 14h, no Cras do Manoel Corrêa. As palestras serão ministradas pelas advogadas Mônica Mello e Juliana Mangorra, da equipe do Procon de Cabo Frio.

Na quarta (15), data que marca o Dia do Consumidor, e na quinta (16), será realizado um mutirão de negociação para atender aos consumidores que precisam de auxílio para colocar suas contas em dia junto às concessionárias de serviços Enel e Prolagos, por meio de acordos feitos em condições especiais de parcelamento e descontos. O mutirão será feito na sede do Procon de Cabo Frio, na Rua Florisbela Rosa da Penha, 292, no Braga, das 9 às 16h. Nesses dois dias, também haverá atendimento feito pela van itinerante da Enel, para receber reclamações dos consumidores de forma geral.

Marcando o encerramento da Semana, na sexta-feira (17), terá início o “Projeto Procon na Escola”, em parceria com a Secretaria de Educação. Na parte da manhã, será feita uma visita à Escola Municipal Alfredo Castro. Estudantes da faixa etária entre 14 e 15 anos vão participar de uma palestra ministrada pela secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, pelo advogado do Procon Guilherme Calixto e pelo advogado e vereador Thiago Vasconcellos, sobre o Procon e educação financeira. Na ocasião, alguns alunos serão convidados a participar de uma fiscalização a um estabelecimento comercial próximo da escola.

Também na sexta (17), será lançado o Projeto “Empresa Amiga do Consumidor”, pelo qual as empresas que atenderem a critérios previamente estabelecidos pelo Procon de Cabo Frio receberão o selo de “amiga do consumidor”, com direito a um certificado, que terá prazo de validade pré-estabelecido.

A secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, comentou sobre a importância do evento para o estímulo às relações de consumo conscientes.

“Através das ações de educação para o consumo e as palestras para a população vulnerável promovemos uma de nossas missões institucionais, enquanto colaboramos para a redução de conflitos nas relações consumeristas. Sem contar a satisfação em poder intermediar acordos para que a população superendividada possa saldar ou negociar seus débitos junto aos fornecedores”, destacou.

PROGRAMAÇÃO SEMANA DO CONSUMIDOR

13 DE MARÇO (SEGUNDA-FEIRA)

15h30 – Palestra “Empréstimo Consignado, seus riscos e principais fraudes”, com as advogadas do Procon Juliana Mangorra e Mônica Mello, no Cras da Praia do Siqueira

14 DE MARÇO (TERÇA-FEIRA)

10h – Palestra “Empréstimo Consignado, seus riscos e principais fraudes”, com as advogadas do Procon Juliana Mangorra e Mônica Mello, no Cras de Botafogo, em Tamoios

14h – Palestra “Empréstimo Consignado, seus riscos e principais fraudes”, com as advogadas do Procon Juliana Mangorra e Mônica Mello, no Cras do Manoel Corrêa

15 DE MARÇO (QUARTA-FEIRA)

9h às 16h – Mutirão de negociação de débitos com as concessionárias Enel e Prolagos, na sede do Procon, no Braga (Rua Florisbela Rosa da Penha, 292).

No local, haverá atendimento da van itinerante da Enel, para o recebimento de reclamações e pedidos.

16 DE MARÇO (QUINTA-FEIRA)

9h às 16h – Mutirão de negociação de débitos com as concessionárias Enel e Prolagos, na sede do Procon, no Braga (Rua Florisbela Rosa da Penha, 292).

No local, haverá atendimento da van itinerante da Enel, para o recebimento de reclamações e pedidos.

17 DE MARÇO (SEXTA-FEIRA)

Turno da Manhã – Implantação do projeto “Procon na Escola”, na Escola Municipal Alfredo Castro, com palestra sobre o Procon e educação financeira, com a secretária adjunta de Defesa do Consumidor, Cláudia Tavares, pelo advogado do Procon Guilherme Calixto e pelo advogado e vereador Thiago Vasconcellos.

Lançamento, pelas redes sociais, do selo “Empresa Amiga do Consumidor”, que vai reconhecer os estabelecimentos que possuem boas práticas nas relações com os clientes.