Na próxima sexta-feira, dia 01, o Sepe Costa do Sol fará uma paralisação em São Pedro da Aldeia.

De acordo com o Sepe, o objetivo é lutar garantia de condições sanitárias adequadas nas escolas públicas municipais, pelo fornecimento dos equipamentos de proteção individual, pelo respeito ao PCCR da educação com adequação salarial de todos os profissionais inclusos no plano e pelo cumprimento da Legislação Municipal que prevê o pagamento do auxílio transporte em pecúnia.