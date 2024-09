Sétima parcela do IPTU 2024 vence nesta terça-feira em São Pedro da Aldeia

A população de São Pedro da Aldeia tem até esta terça-feira (10/09) para estar em dia com a sétima parcela do Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU 2024). O município é pioneiro na modalidade de pagamento via pix na região e todo o processo de emissão das guias do IPTU 2024 pode ser feito de forma digital, sem sair de casa. A iniciativa visa facilitar a vida do contribuinte e evitar filas no atendimento presencial.

A população consegue emitir os boletos no site(clique aqui), além de contar com o apoio do servidor público digital, Pedrinho. Para isso, basta que o contribuinte envie “IPTU” para o número (22) 99776-0633 (WhatsApp e Telegram). Além do código de barras, cada guia tem também um QR Code para o pagamento via pix.

A oitava e última parcela do carnê vence no dia 10 de outubro. A população pode escolher o canal que se sinta mais confortável (site, WhatsApp ou Telegram) e a gestão municipal incentiva a procura pelo atendimento remoto.