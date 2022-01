Shopping de Cabo Frio promove “Arena Verão” com atividades ao ar livre

Para animar a estação mais festejada do ano, o Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, promove a Arena Verão 2022. De 14 de janeiro a 13 de fevereiro, de sexta a domingo, o amplo espaço ao ar livre em frente à Lagoa das Palmeiras será cenário para atividades esportivas e de lazer gratuitas para toda a família, das 17h às 23h.

Entre as atrações esportivas disponíveis para crianças e adultos estão futevôlei, beach tennis, vôlei, futmesa, treino run, yoga, bike tour e fit dance. Ao pôr do sol, o espaço ganha música ao vivo com os artistas Dan (MPB), Vinni (Axé, Pagode e Sertanejo), e Raony (Pop e Rock), que se apresentam às sextas, sábados e domingos, respectivamente.

O espaço conta ainda com som de DJ´s, área kids e trucks de bebidas e comidas. A Arena Verão Park Lagos 2022 tem o apoio da Coca-Cola, Sumicity, Therezópolis e Monster Energy.

Verão Premiado

Durante todo o período da Arena Verão do Shopping Park Lagos (14/1 a 13/2), acontece a promoção Verão Premiado, que vai sortear vale-compras de R$ 1 mil para os clientes.

A cada R$ 200 em compras nas lojas participantes, via aplicativo Carteira Digital, o cliente recebe um número da sorte para concorrer a 20 vale-compras de R$ 1 mil. Os sorteios acontecem toda quarta-feira, a partir do dia 26/1, através da Loteria Federal. Serão quatro dias de sorteio, com cinco sorteios por dia.

Participam a promoção as lojas Track & Field, Vizoo, Daliz, Belle Vest, Qart,

AD, Le Lion, Funshoes, Mina da Prata, Raquel Neves e Aroma.

Cuidados

Lembrando que o uso de máscaras é obrigatório para todos. Entre as recomendações estão o distanciamento seguro de 1,5m de outras pessoas e a utilização de álcool em gel regularmente durante a permanência no evento.