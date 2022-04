Shopping de Cabo Frio promove “Sessão Azul” no Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, o Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, promove uma sessão de cinema adaptada em parceria com a Associação Mães Coragem, no próximo sábado (dia 02), às 13h30.

A “Sessão Azul” exibirá o filme “Epa! Cadê o Noé? 2”, em espaço adaptado para pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e hipersensibilidade auditiva e/ou visual, no Cine Araújo.

Durante a exibição, crianças e adultos poderão ficar à vontade na sala adaptada com volume mais baixo, temperatura do ar-condicionado moderada e iluminação à meia luz. Os ingressos podem ser reservados através do whatsapp (22) 99264-5915.

Estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), o mês de abril é marcado pela cor azul como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Serviço

“Sessão Azul” – Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Data: 02 de abril (sábado)

Hora: 13h30

Filme: “Epa! Cadê o Noé? 2”

Informações: (22) 99264-5915.