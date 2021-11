Shopping de Cabo Frio realiza ação Adote uma Cartinha

Dezembro chega trazendo promoção de Natal e ações solidárias no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio. No dia 1°, tem início a saborosa campanha Compre e Ganhe Panettones, enquanto no dia 03 começa a ação Adote uma Cartinha, com pedidos de crianças de instituições da cidade.

Para ganhar panettones ou chocotones da Casa Suíça, basta somar R$ 300 em compras. As notas devem ser trocadas pelas guloseimas em um stand próximo das Lojas Americanas. A promoção acontece até o dia 24/12. Já para adotar uma cartinha escrita pelos pequenos das instituições cadastradas no Movimento do Bem, é só seguir rumo a Árvore de Natal montada em frente às Casas Bahia, até o dia 24.

A ação é feita em parceria com a escola Canto dos Pássaros e o Centro da Imagem que, a cada presente ou brinquedo arrecadado, irá doar o dobro em alimentos para o projeto Cabo Frio Contra Fome.

Natal no Fundo do Mar

Até o dia 2 de janeiro, os clientes podem conferir a Decoração de Natal. Montada na Praça de Eventos, inspirada no tema “Fundo do Mar”. No cenário, tradicionais objetos natalinos ganham com ares praianos, como a árvore de Natal enfeitada com estrelas-do-mar, conchas, peixinhos, golfinhos e siris.

Espaços instagramáveis, com direito a sereias, tubarões e até Netuno com barba branca e gorro vermelho, estão sendo a sensação e dividem as atenções com Papai Noel. O Bom Velhinho, aliás, marca presença no espaço: de segunda à sexta, das 14h às 22h; sábados, das 11h às 22h; e domingos e feriados, das 13h às 21h.