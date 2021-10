Shopping em Cabo Frio adota projeto Amo Rosa durante o mês de outubro

A cor de rosa e suas muitas mensagens de conscientização e solidariedade sobre o câncer de mama tomam conta do Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, durante todo o mês de outubro. Além da iluminação especial na fachada e adesivos com frases de motivação nas vitrines das lojas – em parceria com o Centro de Imagens e o Onkosol – o empreendimento abriga o projeto Amo Rosa.

Criado em 2016 pela QART, loja feminina de moda fitness, o

projeto reverte, durante todo o mês, parte da receita de venda de peças cor de rosa para instituições de apoio a mulheres em tratamento contra o câncer em Cabo Frio.

Um agradável espaço decorado com os mais variados tons de rosa, montado próximo às Lojas Americanas, apresenta todas as ações do Amo Rosa. Por lá, é possível deixar mensagens de carinho e estímulo para quem está em tratamento. Todos os bilhetes serão entregues no fim do mês em instituições de apoio.

“Mergulhamos em uma longa pesquisa para execução de um projeto de Outubro Rosa. Nesse nado profundo, percebemos que muito mais que doações materiais e ajudas financeiras, as mulheres em tratamento de câncer precisam de atenção e carinho. Assim nasceu o Amo Rosa. Mais que falar de prevenção e doença, nós falamos da vida! Acreditamos que empatia e cuidado podem ajudar mulheres em tratamento de câncer a seguirem firmes nessa árdua luta”, conta Bruna Lourenço, idealizadora do Amo Rosa e diretora de Marketing da QART.