Show da Banda Blitz abre o primeiro “Festival Rock Búzios”

Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, está na contagem regressiva para a realização do primeiro “Festival Rock Búzios”, nos dias 19 e 20 de maio. E quem subirá no palco da Praça Santos Dumont, no Centro, para a abertura do festival na sexta-feira (19), a partir da 20h, será a famosa Banda Blitz, que estourou nos anos 80, com a música ‘Você não soube me amar’.

A Banda Blitz, em 2022 comemorou os 40 anos do clipe de ‘Você não soube me amar’, foi homenageada no Rock in Rio 2022 e lotou o palco Sunset durante seu show.

Também em 2022 foi homenageada pelo Fantástico celebrando os 40 anos do clipe de “Você não soube me amar”, além disso esteve presente em programas de TV como: Caldeirão do Mion, Faustão, Altas Horas e Domingo Espetacular.

No sábado (20), o show será por conta dos três (03) integrantes das bandas Hanoi Hanoi, Arnaldo Brandão, da Plebe Rude, Philippe Seabra, e da Uns e Outros, Marcelo Hayena. Que farão um mix dos grandes sucessos das bandas.