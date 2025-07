Shows gratuitos embalam o Degusta Búzios 2025 com tributos a grandes ícones da música brasileira e internacional neste fim de semana

A charmosa Armação dos Búzios se prepara para receber mais uma edição do Degusta Búzios, o maior festival gastronômico da Região dos Lagos, que acontece neste fim de semana (1º a 03) e no próximo (08 a 10). O Degusta 2025 ocupará os principais pontos turísticos do centro da cidade, como as Ruas das Pedras e Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos. O festival reunirá mais de 120 estabelecimentos comerciais que irão oferecer pratos especialmente elaborados para o evento, com valores acessíveis: R$30,00 o prato principal e R$24,00 a sobremesa.

Além da rica experiência culinária, o evento contará com uma programação musical gratuita na Praça Santos Dumont, com shows-tributo a grandes nomes da música brasileira e internacional.

Nesta sexta-feira, 1º de agosto, e a abertura dos shows será com um empolgante tributo ao Rock Brasil, reunindo sucessos que marcaram a história do gênero no país. No sábado, dia 02, o palco recebe uma homenagem ao estilo único da cantora Sade, com uma apresentação repleta de elegância e soul.

Já no segundo fim de semana, os shows retornam com força total: Tina Turner será celebrada no dia 08, com um espetáculo vibrante que promete emocionar o público. E no sábado, 09 de agosto, o festival encerra sua programação musical com um grande tributo a Elvis Presley, o eterno Rei do Rock.

Com chefs renomados do Brasil e do exterior, o Degusta Búzios celebra a diversidade da gastronomia nacional e internacional, unindo sabores, cultura e música em uma experiência completa para moradores e turistas.



A Prefeitura de Búzios convida todos a participarem dessa festa que já se tornou uma tradição no calendário cultural da cidade. Prepare o paladar e a agenda: o Degusta 2025 promete ser inesquecível.