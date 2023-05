Silvana Grimauth é a mais nova vereadora de Iguaba Grande

A Suplente, Silvana Grimauth, assume a vaga do Vereador, Paulo Rito, na Câmara Municipal de Vereadores de Iguaba Grande.

Com a convocação do Vereador Paulo Rito para assumir o Cargo de Secretário Municipal do Envelhecimento Saudável e Melhor Idade, nesta quinta-feira (04), tomou posse sua Suplente, Silvana Mello Grimauth.

Na Sessão Legislativa estavam presentes, o Exmo. Prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, a Deputada Estadual Zeidan, os Vereadores araruamenses, Nelsinho do Som e Thiago Pinheiro, autoridades municipais, familiares, amigos e personalidades da nossa cidade.

À Vereadora, Silvana Grimauth, desejamos felicidades e êxito no exercício do seu mandato.

Confira alguns registros da Sessão: