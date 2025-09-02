Solidariedade que aquece: Campanha do Agasalho da Salineira arrecada 900 peças em Cabo Frio

A Campanha de Agasalhos “Aquecendo Cabo Frio”, promovida pela Prefeitura de Cabo Frio em parceria com a Auto Viação Salineira, foi um verdadeiro sucesso. Ao longo dos meses de julho e agosto, foram arrecadadas 900 peças de roupas e agasalhos, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social em diferentes comunidades do município.

A iniciativa reforça a importância da união entre poder público, empresas privadas e sociedade civil em prol do bem-estar coletivo. As doações foram distribuídas em bairros que mais necessitam de apoio, levando mais conforto e dignidade a centenas de pessoas durante o período de baixas temperaturas.

Segundo os organizadores, a mobilização superou as expectativas e demonstrou a força da solidariedade dos moradores e parceiros da cidade. “Cada peça doada representou mais do que um agasalho: foi um gesto de carinho e cuidado com o próximo. Agradecemos a todos que se envolveram e ajudaram a transformar vidas”, destacou a coordenação da campanha.

A ação, que se soma a outras iniciativas sociais desenvolvidas pela Salineira no município, mostra é possível construir uma cidade mais humana, justa e acolhedora.