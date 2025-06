Superintendente de Planejamento de Araruama fala com exclusividade da importância da sociedade na Conferência Municipal

Deise de Barros, Superintendente de Planejamento da Prefeitura de Araruama, que vai comandar a 1ª Conferência Municipal das Cidades, falou com exclusividade com Ademilton Ferreira sobre a importância do evento para o município.

O encontro tem como principal objetivo debater cidades melhores e formar propostas sobre políticas públicas mais eficientes.

“Nós temos o prazer de ter a conferência na sexta-feira, às 8h, no município, na qual teremos vários palestras focadas nos eixos veiculados na federal para cá, que acontece em todos os municípios. Ou seja, depois vamos para estadual com as nossas propostas e depois a federal. Convido a todos para participaram, até para olharmos para o município de forma diferente em vários segmentos: ambiental, mobilidade urbana, habitação. Vamos formular essa proposta para executarmos e, se Deus quiser, o Governo Federal vai agraciar o município com as nossas solicitações”, disse Deise.

JS – Qual a importância da participação da sociedade?

A sociedade civil organizada, representantes de classe, principalmente engenheiros e arquitetos, nós estamos fazendo um programa junto a Firjan com a mobilidade urbana e os profissionais da área tem um olhar diferenciado. É importante que todos participem. A prefeita ela tem esse interesse, ela quer ver as pessoas participando das ações que ela sonha.

JS – Quando se fala em Meio Ambiente, nós temos a Laguna de Araruama que é tão discutida e tem uma série de problemas.

A prefeita já está pensando nisso, tem um grupo na parte ambiental. Ela conseguiu a licença para continuar o projeto de expansão da orla. Ela não quer fazer obras sem licenciamento. Tudo muito planejado com projetos.



—————

A presença de toda a sociedade civil, movimentos sociais, lideranças comunitárias, conselhos municipais, técnicos e gestores públicos é fundamental.

Data: 06 de junho de 2025

Horário: 8h às 17h

Local: Centro de Convenções – Praça Menino João Hélio