Suposto vídeo de ameaça de ex-aluno de escola pública em São Pedro da Aldeia mobiliza agentes de segurança

Um suposto vídeo de ameaça de um ex-aluno de uma escola municipal de São Pedro da Aldeia, mobilizou agentes da segurança pública na manhã desta quinta-feira (30).

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia disse que a direção da escola recebeu a informação do suposto vídeo com ameaças e, por isso, a Secretaria de Educação acionou a Secretaria de Segurança e Ordem Pública.

Se deslocaram até a unidade de ensino agentes da Polícia Militar e Guarda Municipal. A Prefeitura esclareceu, em nota, que não procede a informação de que aluno armado tenha entrado na escola. E confirmou que as aulas estão mantidas com a presença das equipes de segurança no local.

“Até o presente momento, os agentes não tiveram acesso ao suposto vídeo para confirmar a existência do arquivo”, disse o município.

A Prefeitura informou ainda que o Conselho Tutelar também foi acionado e acompanha o caso e o ex-aluno da escola.

“Ressaltamos que o Conselho Tutelar está acompanhando de perto o caso, fazendo visitas à residência do jovem e mantendo contato com os responsáveis. Dessa forma, foi constatado que o ex-aluno em questão não deixou a sua casa hoje”, disse em nota.

Ainda de acordo com a Prefeitura, o Conselho Tutelar vai agendar uma consulta com a psicóloga do órgão para avaliação médica do jovem.

A Polícia Militar, em nota, disse que a uma equipe foi acionada e confirmou que não houve nenhuma alteração, ou crime, no local.



“Nossas viaturas estarão intensificando o patrulhamento durante todo o dia, com vistas a aumentar a sensação de segurança de pais e alunos e professores”.