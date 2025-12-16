Suspeito de estupro é amarrado em um poste no Jardim Peró, em Cabo Frio

Na tarde de segunda-feira, dia 15, um homem foi encontrado amarrado a um poste na Rua Amazonas, no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio.

Ele é suspeito de envolvimento em um crime de estupro, conforme informações preliminares apuradas no local.

Após o suspeito ser encontrado amarrado ao poste, uma missionária de uma igreja que passava pelo local interveio, pedindo que a integridade física e a vida do homem fossem preservadas.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu à ocorrência, encaminhando o suspeito para a delegacia, onde o caso será apurado e a veracidade das denúncias investigada pelas autoridades competentes.