Tamanduá-mirim, resgatado pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, retorna à natureza no Pontal do Peró

Jornal de Sábado
IMG_2589

Um tamanduá-mirim foi devolvido ao seu habitat natural no Pontal do Peró, nessa quarta-feira (17), após ser resgatado pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio.

O animal havia sido arrastado dos colchões rochosos pelas ondas durante a ressaca do fim de semana, sendo encontrado pela equipe do Grupamento Marítimo e Ambiental e encaminhado ao Instituto BW, em Praia Seca, onde recebeu cuidados especializados. Após acompanhamento veterinário, o tamanduá-mirim foi considerado apto para retornar à natureza e foi chipado para monitoramento, permitindo acompanhar seus movimentos e garantir sua segurança.

De hábitos noturnos e alimentando-se de formigas e cupins, o animal desempenha papel fundamental no equilíbrio ambiental.

Em caso de animais silvestres em situação de risco, a população deve acionar o 153 para que a equipe da Guarda Civil Municipal possa realizar o resgate de forma segura.

