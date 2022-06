Tamoios comemora o dia de São Pedro e São Paulo com festa religiosa, atrações e quadrilha junina

A comunidade católica do bairro Aquarius, em Tamoios, distrito de Cabo Frio, preparou uma série de atividades em comemoração ao dia dos padroeiros da paróquia, São Pedro e São Paulo. A festa religiosa e cultural, que tem apoio da Prefeitura, é de grande relevância para o fomento ao turismo religioso. As atividades começam nesta quarta-feira (29), com missa e procissão, e vão até o fim de semana com programação festiva.

Nesta quarta, a missa ocorre às 19h, na sede da paróquia, na Rua da Torre, em Aquarius, seguida de procissão pelas ruas do bairro e retornando para a igreja.

De sexta a domingo vai ter quadrilha junina, pescaria, pula-pula e atrações musicais religiosas da comunidade. Na sexta-feira (1º), o show fica por conta dos Discípulos da Cruz. No sábado (02), é a vez dos Filhos de Maria, de São Gonçalo. Fechando a programação, no domingo (03) a atração será o Infinito Louvor.

A secretária de Turismo de Cabo Frio, Katyuscia Brito, explica que a festa reforça os atrativos culturais do distrito de Tamoios e garante que as memórias da comunidade se mantenham e se fortaleçam ao longo do tempo.

“Fomentar o turismo religioso é uma das ferramentas para garantir a geração de renda e a preservação do ativo cultural de Tamoios. As comemorações de São Pedro e São Paulo são de grande relevância para as comunidades envolvidas”, comentou.

O padre João Gabriel, pároco da igreja que leva o nome dos santos católicos, São Pedro e São Paulo, conta que a festa é tradicional para os moradores e que, após o período de pandemia, estão empenhados em fazer uma celebração repleta de beleza e animação.

“As festas da paróquia sempre visam o aprofundamento da fé, uma demonstração pública, mas também um momento de confraternização. A festa de um padroeiro de uma comunidade é sempre um momento de muita graça para toda a paróquia. Que todos se sintam motivados para participarem conosco nesse momento de fé e alegria”, disse o pároco.