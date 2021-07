Tamoios, em Cabo Frio, receberá Ônibus Lilás nesta sexta-feira

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino Americana e Caribenha comemorado no último dia 25, a Prefeitura de Cabo Frio realizará uma ação em parceria com a Subsecretaria Estadual de Políticas para Mulheres nesta sexta-feira (30), em Tamoios.

Moradores do segundo distrito receberão o Ônibus Lilás, uma estrutura itinerante que leva atendimentos especializados às mulheres vítimas de violência doméstica. A ação será das 10h às 15h em frente ao Centro de Referência e Assistência Social de Tamoios.

Tânia Lopes, Superintendente dos Direitos da Mulher, destacou a importância de levar o atendimento até às mulheres.

“Levar para Tamoios um equipamento volante que permite atenção e escuta individualizada privativa, assim como a política de atendimento à mulher vítima de violência, é promover sua cidadania e autonomia assim como todas elas merecem”, contou.

A superintendente também informou que os atendimentos serão realizados de forma multidisciplinar, com as equipes técnicas do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e do Centro Comunitário de Defesa da Cidadania (CCDC), responsável pelos serviços de busca de certidões, como o de nascimento ou casamento em outros estados, pelas declarações de hipossuficiência (quando o cidadão afirma não ter condições de arcar com os próprios custos), e isenção de taxa para celebração de casamento, união estável, averbação em certidões e segunda via de carteira de identidade e de certidões (nascimento, casamento ou óbito).

ENCONTRO VIRTUAL NESTA QUINTA (29)

Como parte da programação da semana em homenagem à Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, a Superintendência dos Direitos da Mulher realizará, também, uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira (29), às 14h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais da Prefeitura.

O encontro virtual será mediado pela superintendente Tânia Lopes. O tema abordado será “O valor do afeto para a ruptura dos estigmas” e terá a participação da coordenadora do CEAM, Ludmila Roque, e de Tatiana Crispim, advogada transexual e membro da Rede Trans Brasil.