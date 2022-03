Taxa de ocupação hoteleira chegou a quase 100% durante o Carnaval, em Arraial do Cabo 

O Carnaval é um dos feriados de maior movimento em todas as cidades turísticas do Brasil. Em Arraial do Cabo, mesmo com as festividades de rua canceladas esse ano, mais de 400 mil veículos passaram pelo Pórtico da cidade, no período de 26 de fevereiro a 02 de março. A taxa hoteleira, segundo a Secretaria de Turismo do Município, chegou a quase 100% de ocupação.

Pesquisa

Durante o Carnaval, a Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo deu andamento a pesquisa iniciada em janeiro deste ano, para medir o grau de satisfação do turista e identificar o perfil daqueles que visitam a cidade. Esta sondagem vai até o dia 11 de março nos principais pontos turísticos do Município e nos Postos de Informações, localizados na Praça do Guarani, Pórtico e Praia dos Anjos.