Teatro Municipal de Cabo Frio completa 26 anos e está 6 anos fechado

O Teatro Inah de Azevedo Mureb, em Cabo Frio, na completou 26 anos nesta segunda-feira (14), mas, desde 2017, não recebe espetáculos devido a problemas estruturais.

Ao longo desses seis anos foram anunciadas reformas e novas datas de reabertura, mas até o momento não aconteceu. Atualmente, o espaço funciona parcialmente para reuniões, ensaios e oficinas na Sala Ângelo Samerson.

O município informou que o processo para a licitação está em fase final de levantamento da documentação. A obra da caixa cênica está orçada em R$ 1,2 milhão.

“Paralelo ao processo de licitação da reforma da caixa cênica, a Secretaria Municipal de Cultura está trabalhando na regularização da documentação do prédio do teatro, junto ao Corpo de Bombeiros, para que o mesmo esteja totalmente regularizado, com todas as autorizações e licenças, quando for reaberto”, esclarece a assessoria da Prefeitura.

A Secretaria de Cultura destaca que o projeto de reforma irá atender às exigências de segurança e também da instalação do sistema elétrico do palco. O tempo estimado é de até três meses de obra.

Projeto de segurança

Quanto ao Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico, há um impasse. A assessoria da Prefeitura de Cabo Frio informa que o projeto foi aprovado no primeiro semestre deste ano, mas o Corpo de Bombeiros respondeu à reportagem que “o estabelecimento citado está irregular junto à corporação. O processo que tramitava foi indeferido, sendo necessário o reenvio da documentação cumprindo as exigências do CBMERJ”.