Temporada de cruzeiros movimenta Búzios com a chegada de 10 navios em novembro

O mês de novembro será de grande movimentação turística em Armação dos Búzios. Somente neste mês de novembro, o município receberá 10 transatlânticos, trazendo mais de 35 mil visitantes aos píeres do Porto Veleiro e do Centro. A chegada constante de cruzeiros reforça a importância do turismo marítimo para a economia local, impulsionando o comércio, a gastronomia e os serviços de receptivo da cidade.

As primeiras escalas de novembro já ocorreram nos dias 03 e 05, com a chegada do MSC Preziosa e do Swan Hellenic Vega, que trouxeram milhares de turistas a Búzios. Nesta quinta-feira (06), o MSC Preziosa voltou ao Porto Veleiro, e permanece até às 16h, com cerca de 4 mil passageiros.

Ao longo do mês, o transatlântico fará outras cinco paradas no município — nos dias 09, 12, 22, 26 e 29 de novembro, consolidando-se como o principal navio da temporada. Além dele, estão confirmadas as escalas do MSC Sinfonia, no sábado (29), das 10h30 às 20h, com 2.300 passageiros, e do MSC Seaview, no domingo (30), das 11h às 18h30, com 5.000 passageiros.

“A chegada dos cruzeiros reforça o papel de Búzios como um dos destinos mais procurados do litoral brasileiro. Além de divulgar nossa cidade para o mundo, o turismo marítimo movimenta a economia local, gerando oportunidades para comerciantes, prestadores de serviço e artesãos”, destacou o secretário de Turismo, Thomas Weber.

E o movimento deve crescer ainda mais: para o mês de dezembro, estão previstas 20 escalas de navios de cruzeiro, o que promete aumentar o fluxo turístico e consolidar Búzios como referência nacional em turismo de cruzeiros.

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, tem atuado na organização e no acolhimento dos visitantes, garantindo estrutura, segurança e qualidade durante o desembarque e a estadia dos turistas. O objetivo é oferecer uma experiência positiva, fortalecendo o nome de Búzios como destino internacional de excelência.