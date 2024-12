Um forte temporal com chuva de granizo causa alagamentos e quedas de árvores em cidades da Região dos Lagos como Cabo Frio e Arraial do Cabo no final da tarde desta segunda-feira (16).

Em Cabo Firo, motoristas enfrentaram lentidão no trânsito na Av. Wilson Mendes, que ficou inundada. Na localidade, telhas da varanda de uma casa foram levadas pelo vento. No bairro Jardim Esperança, árvores caíram e o trabalho de limpeza ocorria à noite.

Em Arraial do Cabo, uma força-tarefa foi montada para identificar os danos causados pela chuva.

De acordo com a Prefeitura de Arraial, as equipes da Defesa Civil já estavam em alerta desde a notificação do Estado. Os agentes atuam nas ocorrências, mapeamento as áreas afetadas e alertando às demais equipes nas ruas.

“Os agentes da Secretaria do Ambiente realizam as podas das árvores danificadas pela força do vento, enquanto o IDAC e Serviços Públicos auxiliam na remoção dos entulhos e galhos. Os Bombeiros também fazem todo o trabalho necessário junto às ocorrências”, disse a Prefeitura.

A Secretaria de Segurança Pública também está nas ruas, nos principais pontos comerciais sem luz para evitar transtornos, assim como os agentes da COMTRANS e da Guarda Municipal atuam para ordenamento das vias públicas e auxiliando condutores e pedestres.

A COMTRANS solicita a todos os condutores que evitem circular pela região da Rua Epitácio Pessoa e da Rebeche, na Praia Grande devido às ocorrências no local.

A Prefeitura pede a colaboração de todos para que evitem circular nas áreas alagadas, nas áreas de risco, encostas e mirantes e para que respeitem as orientações dos agentes.

As equipes seguirão de prontidão e todos os comunicados oficiais serão divulgados nas redes sociais da Prefeitura e também para a imprensa conforme a atualização.