Terceiro incêndio é registrado em um mês em área de mata em Arraial do Cabo

O terceiro incêndio foi registrado em um mês em um área de mata, no Morro da Prainha, em Arraial do Cabo.

O local era de difícil acesso e as equipes do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo atuaram no combate as chamas de 18h30 às 20h.

Há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso, de acordo com o supervisor de fiscalização ambiental da cidade.

“Apesar dessa suspeita do incêndio ter sido criminoso, não foi possível identificar o responsável ou os responsáveis pela ação, a gente segue procurando com um ou com outro, se alguém tenha avistado a pessoa que cometeu a ação, o disque denúncia tá aberto pra isso, mas infelizmente é uma coisa muito difícil”, disse Leonardo Sandre, supervisor de fiscalização ambiental de Arraial do Cabo.

O incêndio atingiu uma área aproximadamente entre 15 e 20 mil metros quadrados, quase o tamanho de um campo de futebol.

As equipes continuam monitorando a área, que ainda tem alguns pequenos pontos com resquícios de fumaça.