Teste ergométrico agora é realizado no Hospital Geral de Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde, ampliou os serviços da Central de Exames do Hospital Geral com a inclusão do teste ergométrico. Desde a última sexta-feira (28), a unidade passou a contar com uma esteira para a realização do exame, fortalecendo a estrutura de atendimento cardiológico no município.

De acordo com o diretor do hospital, Dr. Lohan Soares, a aquisição do equipamento representa um avanço significativo na saúde pública da cidade. “O teste ergométrico é indicado para pacientes com sintomas cardíacos, como dor no peito, falta de ar e palpitações. Além disso, pode ser solicitado para atletas, hipertensos e pessoas que desejam iniciar atividades físicas”, explicou.

Inicialmente, os exames serão realizados quinzenalmente, com a oferta de 20 vagas por mês. O agendamento deve ser feito na Central de Marcação. No dia do exame, o paciente deve apresentar o pedido médico original e uma cópia dos documentos pessoais.

Com essa novidade, a Central Municipal de Exames passa a oferecer onze tipos de exames para a população:

✔ Ultrassom

✔ MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial)

✔ Holter (Monitorização Cardíaca)

✔ Mamografia

✔ Ecocardiografia

✔ Eletroencefalograma

✔ Densitometria Óssea

✔ Raio-X

✔ Tomografia Simples

✔ Tomografia com Contraste

✔ Teste Ergométrico