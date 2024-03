Thaís Rodrigues, esposa de Roberto Jesus, é a nova secretária de Governo de Cabo Frio

A Secretaria Municipal de Governo de Cabo Frio está sob nova direção. Nomeada nesta segunda-feira (11), a engenheira Thais Rodrigues assume o lugar do vereador Roberto Jesus, seu marido, que volta a ocupar as funções de parlamentar na Câmara Municipal.

Thais tem 32 anos, casada com o vereador Roberto Jesus há oito anos, com quem tem um filho chamado Lorenzo, de sete anos. A nova secretária é natural do Rio de Janeiro, mas desde os sete de idade mora em Cabo Frio.

Formada em Engenheira de Produção, pela Universidade Veiga de Almeida, Thaís também é técnica em Logística, pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), e especialista em gerenciamento de projetos, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet-Rio). Nesta instituição, ela fez parte do Projeto Turma Cidadã, prestado ajuda técnica de engenharia para as famílias que tiveram suas casas atingidas pelas fortes chuvas no município em Teresópolis, há alguns anos atrás.

Sobre o desafio de assumir a pasta, a secretária disse que está muito feliz em ser escolhida pela prefeita Magdala Furtado e que vai dar continuidade às ações e projetos que já estão em andamento na pasta.

“A minha expectativa é que eu possa dar continuidade ao trabalho que o Roberto Jesus estava desenhando durante todo o tempo que esteve à frente da Secretaria. Nos últimos meses, eu participei ativamente de todos os projetos e participei de várias ações da pasta. Eu me sinto preparada, tanto na parte acadêmica, quanto no entendimento das necessidades da Secretaria. E vou dar continuidade aquilo que foi iniciado pela gestão anterior”, destacou a secretária.