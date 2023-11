Tour Histórico de São Pedro da Aldeia terá edição especial neste sábado

O Tour Histórico gratuito oferecido pela prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Turismo, terá uma edição especial neste sábado (18/11). A iniciativa irá apresentar o pesquisador e memorialista Geraldo Luís Ferreira, que enriquecerá o trajeto com informação e seu vasto conhecimento da história aldeense. O percurso tem início às 16h, na Igreja Matriz da Praça Agenor Santos, e passa pelos pontos célebres da memória aldeense, como o Canhão do século XVI e a Casa dos Azulejos. Não há necessidade de inscrição ou agendamento.

A secretária de Turismo, Claudia Tinoco, falou sobre a edição especial do Tour Histórico. “A nossa Secretaria não poderia deixar de homenagear esse grande pesquisador e memorialista que ajuda a contar a história de São Pedro da Aldeia. Essa edição especial do Tour Histórico, com participação do Sr. Geraldo Ferreira será enriquecida por todo percurso com narrativas das lendas locais. Será uma ótima oportunidade para todos conhecerem um pouco mais da história da nossa cidade”, afirmou.

O tour com instrutor para o público tem início na Igreja Matriz da Praça Agenor Santos. Construída com materiais rochosos e óleos de animais pelos Jesuítas no século XVII e finalizada no século XVIII, a Igreja Matriz de São Pedro é uma das primeiras igrejas jesuítas com registro no Brasil e teve muita importância no desenvolvimento da história da região.

O Canhão do século XVI também é um dos pontos apresentados pelo tour. Trazido para a cidade no século XVII com o objetivo de alertar o Forte São Mateus, de Cabo Frio, acerca das invasões de piratas e corsários franceses, holandeses e ingleses, a peça de artilharia ficava localizada na Praia do Sudoeste, no local onde hoje é chamado de “Ponta da Peça”.

Descendo um pouco mais a Avenida São Pedro, o Tour Histórico apresenta a Casa dos Azulejos, imóvel em estilo colonial que também teve participação na história do Brasil. Em 1868, a Princesa Isabel se hospedou no local com o seu marido, Gastão de Orléans, o Conde d’Eu, durante visita à região.

O Tour Histórico é gratuito e acontece sempre aos sábados e feriados, a partir das 16h, com início na Igreja Matriz de São Pedro, sem necessidade de agendamento prévio.