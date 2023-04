Trabalho de segurança nas escolas públicas de Araruama começou hoje

Agentes de segurança iniciaram hoje o trabalho de proteção e segurança dos alunos e profissionais da Educação em todas as Unidades de Educação Pública Municipal de Araruama

127 agentes de uma empresa prestadora de serviços iniciaram nesta segunda-feira, 17, o trabalho de segurança em todas as escolas e creches da Rede Pública Municipal de Araruama.

Logo pela manhã, às 07h , eles já estavam posicionados nas entradas das unidades à espera das primeiras crianças, professores e demais profissionais da Educação.

Em outras unidades os agentes também se posicionaram dentro das salas de aula.

A medida foi tomada pela Prefeitura de Araruama após os últimos ataques com mortes a alunos e professores no país, como foi o caso de Santa Catarina em que 4 crianças de uma creche foram mortas por um homem de 25 anos que, segundo a polícia, teria pulado o muro da unidade para cometer os crimes.

Devido a esses casos que só têm aumentado no país e visando a prevenção, com objetivo de aumentar a segurança entre alunos e profissionais da Educação, a Prefeitura vai manter a presença dos agentes de segurança e tomou, ainda, outras duas medidas.

Hoje, segunda-feira, 17, acontecerá a licitação e apresentação da empresa vencedora que irá fazer a instalação do Sistema de Reconhecimento Facial nas entradas de todas as escolas e creches públicas do município.

As unidades de Educação vão contar com o sistema, que só permite a entrada de pessoas que já tenham um cadastro na escola com uma foto do próprio rosto. O objetivo é impedir a entrada de desconhecidos.

Além disso, foi aberto um processo de licitação para a instalação de detectores de metal, que serão instalados na entrada de todas as unidades públicas de ensino de Araruama. Com esses equipamentos os agentes conseguem verificar e, se for o caso, barrar a entrada de pessoas que estejam com qualquer objeto suspeito.

Com todas essas medidas: atuação dos agentes de segurança, instalação de detectores de metal e sistema de Reconhecimento Facial, a Prefeitura reforça o compromisso constante em manter a proteção das crianças e profissionais de todas as escolas e creches públicas do município de Araruama.