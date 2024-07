Turista fica em estado grave após sofrer lesão na cabeça durante passeio de barco em Arraial do Cabo

Um turista de 38 anos sofreu uma lesão grave na cabeça e fraturou a mandíbula durante um passeio de barco nesta quarta-feira (24), na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo.

As informações são da Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo. A vítima deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital Geral da cidade em estado grave, e, à noite, foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem sendo socorrido.

Uma pessoa que também fazia o passeio de barco, e que não quis se identificar, disse que tudo aconteceu durante uma parada na Praia do Forno e que a queda teria ocorrido no terceiro andar da embarcação.

“O pessoal estava descendo no toboágua e pulando de boa do primeiro andar. Aí ele foi lá no toboágua e pulou, pelo que me foi dito, na lateral do toboágua batendo a cabeça na madeira da parte debaixo e caindo na água”, disse.