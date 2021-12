Turista mineiro morre afogado na Praia do Forte, em Cabo Frio

De acordo com o Tenente Coronel Torres, comandante do 18º GBM, amigos da vítima informaram que eles estavam consumindo bebidas alcoólicas.

No dia 27 de dezembro, a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que em três dias já tinha feito 632 resgates nas praias do Estado do RJ. Em Cabo Frio, foram 176.

De acordo com o comandante, está havendo muitos afogamentos na Praia do Forte mesmo com a praia toda sinalizada, com os guarda-vidas fazendo a prevenção e orientação, com a identificação das crianças através do uso de pulseiras.