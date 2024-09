Turista português que bateu a cabeça durante passeio de barco em Arraial do Cabo é transferido para Portugal

Um turista português que ficou em estado grave após bater com a cabeça durante um passeio de barco em Arraial do Cabo foi transferido para Portugal no domingo (8).



Carlos Eduardo Lobo Pinto, de 38 anos, ficou 62 dias internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama.

A transferência para o país de origem ocorreu com uso de um transporte aeromédico.

O turista caiu do terceiro andar de uma embarcação enquanto fazia um passeio de barco em Arraial do Cabo. Ele sofreu um traumatismo craniano gravíssimo, fraturou a mandíbula e teve escoriações profundas nos braços e pernas. Ele recebeu os primeiros socorros no Pronto-Socorro de Arraial do Cabo e depois foi transferido para o HERC.

Durante sua internação, o paciente foi mantido entubado e sedado. Recebeu medicações específicas e cuidados especiais, tanto da equipe médica quanto da enfermagem, fisioterapia, nutrição e bucomaxilo.

O pai do paciente, José Pinto, acompanhou todo o tratamento do filho junto ao médico da família. Somente com a estabilização do paciente, foi possível alinhar com o diretor administrativo do HERC a transferência para um hospital em Portugal.

Médicos e enfermeiros do HERC prepararam o paciente e o acompanharam até o embarque no jatinho aeromédico. A família agradeceu aos profissionais pelos cuidados com o turista português: “Gratidão eterna”, disse o pai.