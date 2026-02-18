Turistas transformam areia da Praia do Forte em ‘cozinha’ em Cabo Frio

Turistas foram flagrados preparando comida com um fogareiro a gás na faixa de areia da Praia do Forte, em Cabo Frio, no último sábado (14). A situação ganhou repercussão após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostra o grupo cozinhando linguiça acebolada no local, prática proibida pela legislação municipal.

As imagens foram registradas por um influenciador digital, que abordou os turistas enquanto eles preparavam o alimento. Ao serem questionados, os visitantes afirmaram que costumam repetir a atividade sempre que viajam para a cidade.

Eles também relataram que utilizam um fogareiro portátil a gás e disseram não saber se a prática é permitida, afirmando que, até aquele momento, não haviam sido orientados ou abordados por equipes de fiscalização.

Durante a gravação, os turistas informaram ainda que pretendiam permanecer em Cabo Frio até a quarta-feira (18) e trataram a ação como uma tradição familiar durante as viagens ao litoral.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento de Cabo Frio informou que a Lei Municipal nº 3.048/2019 proíbe expressamente a realização de churrascos na faixa de areia e em áreas adjacentes às praias do município, independentemente do tipo de combustível utilizado.

Segundo a pasta, a medida tem como objetivo preservar o meio ambiente, manter a limpeza das praias e garantir a segurança dos frequentadores. A fiscalização é realizada de forma contínua em conjunto com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública e o setor de Posturas, que atuam para coibir esse tipo de prática.

O município orienta que denúncias sobre irregularidades nas praias podem ser feitas pelos telefones 153 ou (22) 3199-1313. Até o momento, não há confirmação oficial sobre abordagem ou autuação do grupo envolvido no flagrante.