UERJ: Concurso Público para Professor Assistente é divulgado em Cabo Frio

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), por meio da Faculdade de Ciências Médicas – Cabo Frio, anuncia a realização de um novo Concurso Público, com o objetivo de preencher três vagas para o cargo de Professor Assistente. De acordo com o edital, as oportunidades são para a área de Emergências Médicas/Clínica Médica.

Para concorrer a uma das vagas é necessário que o candidato possua Mestrado na respectiva área de atuação. Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 4.957,60.

Inscrição e classificação

Os interessados poderão se inscrever a partir das 0h do dia 15 de janeiro de 2024 até às 23h59 do dia 18 de fevereiro de 2024, pelo site do Prossim , com taxa de R$ 247,88. Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita até o dia 5 de fevereiro de 2024, às 11h.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova escrita, prevista para o dia 19 de março de 2024; prova de aula, prevista para o dia 21 de março de 2024; e julgamento de títulos e trabalhos, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Vigência

O Concurso terá validade de dois anos, a partir da data de publicação no DOERJ da homologação do resultado final das provas, prorrogável por igual período.