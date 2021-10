Unidade de Saúde de Cabo Frio oferece tratamento terapêutico alternativo

Com objetivo de agregar novos tratamentos e cuidados preventivos à saúde, a Prefeitura de Cabo Frio passa a disponibilizar recursos terapêuticos alternativos na Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Palmeiras.

As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) incluem procedimentos como naturopatia, acupuntura, moxabustão e ventosas. O tratamento é de acordo com a avaliação do profissional de saúde.

As consultas podem ser agendadas na ESF Palmeiras, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para os pacientes cadastrados no local. De acordo com a Secretaria de Saúde, a expectativa é ampliar esses serviços para as demais unidades.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE TAMBÉM RECEBEM TRATAMENTO TERAPÊUTICO

A Prefeitura de Cabo Frio também passou a oferecer tratamento por meio de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) aos profissionais de saúde que tiveram as rotinas modificadas por causa da pandemia do coronavírus. O objetivo é levar mais conforto e qualidade de vida para esses servidores.

Em agosto deste ano foi implantada uma sala para realização destes procedimentos no Posto de Atendimento Médico (PAM), em São Cristóvão. Nesta unidade são oferecidos ainda tratamento com ozonioterapia, terapia ILIB, barras de access e florais. A medida é complementar ao atendimento psicológico, e à toda assistência já oferecida aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à covid-19.

“A pandemia trouxe sentimentos e perturbações diversas como medo, ansiedade, estresse, inseguranças e dúvidas. Estes sentimentos são ainda mais intensos nos profissionais de saúde que estão na linha de frente no atendimento. Por isso, é extremamente importante esse olhar sensível sobre a qualidade mental e emocional de toda a equipe”, diz Felipe Fernandes, secretário de Saúde.