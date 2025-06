Unidades de Saúde de Cabo Frio passam por obras

Os anos de abandono nas unidades municipais de Saúde de Cabo Frio começam a ser uma triste história do passado. Desde o início do mandato, Dr. Serginho anunciou que faria intervenções nos espaços para oferecer melhorias e dignidade à população e a maratona de obras já começou. Problemas antigos e crônicos começam a ser resolvidos, como por exemplo, a troca do telhado do Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos: o telhado de zinco está sendo substituído por laje. Mas a unidade também recebe intervenções na reforma dos leitos; reforma do segundo andar, com reformulação das enfermarias, revisão elétrica, dentre outros.

“Nós estamos fazendo a recuperação da cobertura do segundo pavimento, remoção de todo o telhado e o madeiramento. Também fazemos a impermeabilização da laje e áreas técnicas para receber todos os aparelhos de ar-condicionado, que é um problema crônico de todas as unidades de saúde. É o fim da infiltração nas enfermarias. Também estamos fazendo a reforma do segundo andar da unidade, reformando todas as enfermarias de acordo com a norma RDC50, onde será implantado um sistema de campainha para cada boxe de enfermagem, para o acionamento de qualquer emergência. Todo o segundo pavimento da unidade vai ser recuperado e vamos reformar a caixa d’água”, explicou Gabriel Saraiva, responsável pela engenharia da Secretaria de Saúde.

Além das obras no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, a UBS do Jardim Esperança e a Casa da Criança também passam por obras. Na UBS, a reforma é geral: a unidade será modernizada, os revestimentos trocados pois os atuais estão fora da norma, revisão de pontos de infiltração no telhado, instalação de ventiladores na sala de espera, adaptação do banheiro, dentre outros. A previsão é que a unidade seja entregue à população no mês de agosto.

Já na Casa da Criança está recebendo uma nova cobertura na área dos brinquedos para as crianças não ficarem expostas ao sol e o telhado de policarbonato vai ser substituído pela telha sanduíche, que oferece isolamento térmico. Há também intervenções nas grades do carcado da área kids, a troca do piso por um emborrachado com uma grama sintética para proteger as crianças.

Outro problema crônico que está sendo deixado para trás é no Hospital Municipal São José Operário, que há anos sofria com o sistema de esgoto.

“Nós fizemos uma nova fossa, um novo filtro e um sumidouro, todos novos, para atender a unidade hospitalar. Também fizemos nova caixa de gordura, separando-a da fossa, o que era totalmente inadequado”, informou Gabriel.

Além disso, a ala da psiquiatria também está sendo reformulada para melhorar o fluxo na unidade. A área da tomografia está sendo separada: antes o paciente tinha que passar pela psiquiatria para ir para a tomografia. Além disso, a unidade vai passar por outras intervenções.

“Depois nós vamos para o telhado, fazer a revisão elétrica, pintura e adequações na enfermaria, centro cirúrgico e todo o restante da unidade”, finalizou o engenheiro.

A secretária de Saúde, Beatriz Trindade, visitou todas as obras na última semana e tem acompanhado de perto este momento que vai marcar a história da Saúde na cidade.

“Nosso objetivo é um só: oferecer um tratamento digno à nossa população. Como disse quando assumi a Secretaria em 1ºde janeiro: o que encontrei foi deserto sanitário. Estamos apenas começando, em breve começam as construções das novas UPAs e um novo tempo se inaugura com estas intervenções. Há muito para ser feito e estamos iniciando”, concluiu a secretária.